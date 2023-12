Großeinsatz der Rettungskräfte bei Grevenbroich-Neukirchen Vier Verletzte nach Unfall zwischen Bus und drei Autos

Gegen 7.10 Uhr hatte der aus Richtung Neuss kommende Bus in Höhe der Kreuzung zwei Pkw gestriffen, die dort Richtung Neukirchen abbiegen wollten. Kurz hinter dem Bio-Hof Pfannenschuppen kollidierte der Bus dann mit einem entgegenkommenden Auto. Dabei scherte er dem Pkw die komplette linke Fahrzeugseite einschließlich beider Türen ab und schleuderte den Wagen schließlich um 180 Grad gedreht in den Straßengraben. Nochmals einige hundert Meter weiter kollidierte der Bus schließlich mit einem ausgewachsenen Straßenbaum, riss diesen samt Wurzelwerk aus dem Boden, rutschte in einen Acker und kam dort zum Stehen.