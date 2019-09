Zusammenstoß auf der Rheydter Straße : Vier Verletzte bei Unfall in Elsen

Vier Menschen wurden am Sonntag Abend bei einem Unfall auf der Rheydter Straße verletzt. Foto: Dieter Staniek

Elsen Vier Verletzte forderte ein Verkehrsunfall, der sich in der Nacht zu Montag an der Tankstelle in Elsen ereignete.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gegen 22 Uhr wollte der Fahrer eines Audi das Tankstellen-Gelände an der Rheydter Straße verlassen. Dabei übersah er einen aus Richtung L116 kommenden VW, der mit einer Frau und zwei Kindern besetzt war. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen.

Mitarbeiter des Rettungsdienstes versorgten die Verletzten, die anschließend in umliegende Krankenhäuser transportiert wurden. Auch die Feuerwehr war vor Ort und entsorgte ausgelaufene Betriebsmittel.

(NGZ)