In Grevenbroich, Wevelinghoven, Orken und Elsen wird gefeiert Vier Grevenbroicher Traditionsvereine starten 2024 in ihr Jubiläumsjahr

Nicht nur der Kirmesplatz soll im Jubiläumsjahr größer werden als bisher – auch der Sonntagsumzug zum Schützenfest. „Ich gehe davon, dass wir mindestens 2000 Menschen auf den Beinen haben werden“, sagt Odenthal. Bereits am 28. Juni werden die Schützen den Knospenbaum – der früher auf dem Marktplatz, später im Stadtpark stand – frisch renoviert an der „Erftruhe“ neu aufstellen. Am 2. November, seinem Gründungstag, will der Bürgerschützenverein zudem an der Poststraße ein Denkmal übergeben, das dauerhaft an das 100-jährige Bestehen erinnern soll.