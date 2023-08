Integrative Veranstaltungsreihe in Grevenbroich Vier Musik-Events im Museum auch für Demenzkranke

Volkmar Hess vom Radiomuseum in Dormagen bietet am 8. November, 15 Uhr, einen Tanznachmittag: „Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt“, der besonders die Titel der 1960er Jahre in den Fokus rückt. Der Eintritt zu diesen vier Veranstaltungen ist frei. Anmeldung per Telefon unter 02181 608656 ist empfehlenswert.