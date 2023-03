Versorgung in Grevenbroich Vier Baustellen für neue Wasserleitungen

Grevenbroich · Der Versorger NEW erneuert Teile der Trinkwasser-Infrastruktur in Grevenbroich. Gewerkelt wird an der Bergheimer Straße, am Friedhof und in der Südstadt. Gefühlt geht es nur langsam voran. Was NEW zu den Zeitplänen sagt.

15.03.2023, 04:50 Uhr

Autofahrer haben diese Ampel schon lang nicht mehr gesehen: Autos können die Kreuzung Am Hammerwerk/Bergheimer Straße nur durch eine „Schneise“ passieren – ein Abbiegen ist nicht möglich. Und das wohl bis Anfang April. Foto: Kandzorra, Christian

Von Christian Kandzorra

Die Havarie der Trinkwasser-Hauptleitung an der alten Realschule Bergheimer Straße hat in den vergangenen Wochen für reichlich Gesprächsstoff gesorgt. Nicht nur, weil Pascal-Gymnasium und Berufsbildungszentrum wegen der abgesperrten Wasserversorgung zunächst in den Distanzunterricht wechseln und dann zwei Tage lang Dixi-Klos nutzen mussten: Denn mit der beschädigten Hauptleitung ist an der Bergheimer Straße auch eine weitere Baustelle eröffnet worden. Nur ein paar Meter weiter, im Bereich des „kleinen“ Bahnübergangs und des Aldi-Marktes, wird seit Monaten ebenfalls an einer Trinkwasser-Transportleitung gearbeitet – allerdings handelt es sich dabei nicht um die, die an der alten Realschule beschädigt wurde. An der Bergheimer Straße verlaufen mehrere Leitungen.