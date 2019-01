Heinrich-Hertz-Straße in Kapellen : Gewerbegebiet: Mehr Interessenten als Grundstücke

Kapellen Die Entwicklung des Gewerbegebiets an der Heinrich-Hertz-Straße in Kapellen kommt mittlerweile besser voran als es die Kämmerin noch jüngst in ihrem Bericht zum Sanierungsplan beklagte. „Es gab tatsächlich eine kurzzeitige Verzögerung“, sagt Rathaus-Sprecher Stephan Renner. „Doch diese Situation hat sich rasant geändert.“

In diesem Jahr wird laut Stadtverwaltung die Neusser Firma „Essertec“ mit dem Bau ihrer neuen Firmenzentrale beginnen. Das Unternehmen stellt unter anderem Lichtkuppeln, Flachdachfenster, Lichtbänder und Rauchabzüge her und wird sich mit Verwaltung, Produktion, Lager und Logistik in Kapellen ansiedeln. Auf einem 30.000 Quadratmeter großen Areal sollen im ersten Schritt etwa 120 Arbeitsplätze realisiert werden, im Endausbau sollen 200 Jobs entstehen.

Der Verkauf des Grundstücks sei bereits unter Dach und Fach, sagt Stephan Renner – und auch die übrigen Flächen könnten alsbald vermarktet werden. „Wir haben nur ein Problem: Es gibt erheblich mehr Interessenten als zur Verfügung stehende Grundstücke.“ Die Stadtverwaltung will den zuständigen Gremien des Rates nun Vorschläge unterbreiten, an welche Unternehmen die Flächen verkauft werden sollen.



Nahe der Autobahn 46 : 200 neue Arbeitsplätze in Kapellen geplant

Das Gewerbegebiet an der Heinrich-Hertz-Straße sei insbesondere wegen seiner Nähe zur Autobahn 46 beliebt bei Unternehmen. „Die Anbindung zur gesamten Rheinschiene bis hin in die Niederlande ist dort optimal“, sagt Stephan Renner.

