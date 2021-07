Grevenbroicher unterstützen die Feuerwehr : Viele Freiwillige helfen beim Abbau von 3000 Sandsäcken

Grevenbroich Rund 45 freiwillige Helfer waren am Dienstag einem kurzfristig gestarteten Aufruf der Grevenbroicher Feuerwehr gefolgt. Sie halfen dabei, die mehr als 3000 Sandsäcke abzuräumen.

Die Aktion war am Montagabend ins Leben gerufen worden. Bereits um 8 Uhr trafen sich die freiwilligen Helfer am Dienstag mit Vertretern der Feuerwehr und der Stadtbetriebe, um kräftig anzupacken. Die Sandsäcke wurden auf einen Lkw geladen und nach Heinsberg transportiert. „Alle übrig gebliebenen Säcke wurden an Ort und Stelle aufgeschnitten. Der Sand wurde mit zum Bauhof genommen“, schildert Einsatzleiter Heiko Ratz.

Claus Ropertz zeigte sich begeistert von der großen Resonanz. „Ich hätte niemals gedacht, dass sich in so kurzer Zeit so viele engagierte Menschen finden würden“, sagte der städtische Ordnungsdezernent, in dessen Bereich der Feuerschutz fällt. „Ein solches Engagement kann man nicht hoch genug anrechnen.“