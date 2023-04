Großes Sommer-Event in Grevenbroich Viele Akteure planen Fest der Kulturen

Grevenbroich · Rund 50 Vereine und Organisationen aus Grevenbroich ziehen an einem Strang, um gemeinsam ein großes Event auf die Beine zu stellen. Schon seit einigen Monaten feilen die Akteure am „Fest der Kulturen“, das im Sommer in der Innenstadt gefeiert wird. Was bisher geplant wurde.

06.04.2023, 04:50 Uhr

Vertreter von rund 50 Vereinen und Organisationen planen gemeinsam ein großes Fest in der Innenstadt von Grevenbroich. Foto: Dieter Staniek/Stan

Von Rudolf Barnholt

Am 17. Juni wird das erste Fest der Kulturen in Grevenbroich gefeiert. Die Vorbereitungen für dieses Mega-Event laufen auf Hochtouren. Der Arbeitskreis, der eigens für dieses Fest ins Leben gerufen wurde, kam am Dienstagabend zum vierten Mal zusammen. Heinrich Thiel von der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing (GfWS) freut sich über das riesige Interesse. Er muss jetzt sehen, ob in Bereich der City auch genügend Platz ist für die vielen Stände, die beantragt worden sind.