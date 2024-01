Politik in Grevenbroich Videokameras gegen Fahrrad-Klau an Schulen

Die Stadt soll prüfen, ob eine Videoüberwachung der Fahrradabstellplätze an weiterführenden Schulen in Grevenbroich möglich ist. Das fordert die CDU in einem Antrag für die nächste Ratssitzung. Von Kameras versprechen sich die Christdemokraten eine abschreckende Wirkung, so sollen die Räder besser vor Diebstahl geschützt werden.