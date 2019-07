Bahnverkehr in Grevenbroich : Vias arbeitet an der Pünktlichkeit

Grevenbroich Die Beschwerden etwa über übervolle Züge sind verebbt, nachdem das Verkehrsunternehmen Vias Ende 2017 den Betrieb der Bahnstrecke von Bedburg über Grevenbroich bis Neuss beziehungsweise Düsseldorf (RB 39) übernommen hat. Die Züge der Deutschen Bahn waren zuvor häufig Anlass zu Klagen. Doch auch bei Vias gibt es offensichtlich noch Verbesserungsbedarf.

Hinzu kommt: Im Dezember 2017 wurde die RB 38 (Köln–Düsseldorf) in zwei Linien aufteilt, in Bedburg ist nun Umsteigen angesagt. Oftmals „fahren wir schon in Bedburg verspätet ab, weil wir den Anschlusszug abgewartet haben“, sagt Hähner. Zudem sei der von DB-Netz nach VRR-Vorgaben erstellte Fahrplan zwischen Bedburg und Grevenbroich „ambitioniert“. Ein weiteres Problem: Auf den eingleisigen Streckenabschnitten kann der eine Zug erst fahren, wenn der verspätete Gegenzug passiert hat, Verspätungen „schaukeln“ sich so hoch. Zudem muss laut Hähner bei der Einfahrt in Grevenbroich öfters anderen Zügen Vorfahrt gewährt werden. Auch die Bauarbeiten am Bahnsteig in Düsseldorf-Bilk würden zu Verspätungen führen. „Die Arbeiten sind gut abgestimmt, aber die Baustelle ist ein Flaschenhals, durch den alle Züge durch müssen“, sagt Hähner.