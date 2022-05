Hohe Nachfrage in Grevenbroich : VHS prüft einen vierten Deutschkurs für Ukrainer

Grevenbroich Die Nachfrage ist hoch, viele Geflüchtete sehen die deutsche Sprache als Basis für eine berufliche Zukunft im Land. Doch um weitere Unterrichtseinheiten anbieten zu können, müssen Kapazitäten geschaffen werden.

Um Geflüchteten aus der Ukraine schnell eine Perspektive in Deutschland bieten zu können, hat die Stadt Grevenbroich in den vergangenen Wochen drei Deutschkurse für Ukrainer ins Leben gerufen, die sie bei der Volkshochschule kostenfrei belegen können. Die Nachfrage ist nach wie vor sehr hoch – die Bildungseinrichtung könnte einen vierten Kurs eröffnen, berichtet VHS-Leiter Thomas Wolff. Die drei Kurse mit derzeit 70 Teilnehmern werden von der Stadt finanziert, doch die Mittel sind begrenzt. Bisher werden die Kosten für die Kurse aus dem vorhandenen Etat der Volkshochschule gedeckt. „Ein vierter Kurs wäre möglich, aber dafür muss erst die Kostenkulisse geklärt werden“, sagt Wolff. „Genauso wie die Frage nach Räumen und Dozenten.“

Die jetzt gestarteten drei Kurse sollen bis Ende Juni laufen. Geplant sind je 150 Unterrichtseinheiten – viermal pro Woche werden Menschen aus der Ukraine in den Räumen an der Bergheimer Straße für zweieinhalb Stunden unterrichtet. Die Teilnehmer seien sehr motiviert, berichtet Thomas Wolff: Einige hätten sich bereits für Integrationskurse nach den Ferien angemeldet, die vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge unterstützt werden. Innerhalb von eineinhalb Jahren wird Teilnehmern dort die deutsche Sprache noch einmal intensiv vermittelt – an vier bis fünf Tagen pro Woche. Am Ende steht die sogenannte B1-Prüfung.