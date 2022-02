Volkshochschule Grevenbroich : VHS mit neuem Internet-Auftritt

Grevenbroich Nach zehn Jahren hat die Volkshochschule eine neue Internetseite an den Start gebracht. Im Vergleich zur alten bietet sie eine nutzerfreundliche Bedienung. Was sich geändert hat.

Mühsam suchen, das ist von gestern. Die rund 300 Kurse, die im gerade erst begonnenen Semester angeboten werden, können nun via www.vhs-grevenbroich.de leicht gefunden werden. Für jedes Themengebiet – wie Sprachen, Gesundheit oder Politik – gibt es auf der Startseite einen farbigen Button, der per Mausklick zu den jeweiligen Kursangeboten führt. „Darin kann jeder nach Herzenslust stöbern – und auch gleich buchen“, sagt Wolff. Interessante Kurse können in einen virtuellen Warenkorb gelegt und von dort aus sofort geordert werden. VHS goes Amazon.