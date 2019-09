Bildung und Kultur nach Geschäftsschluss : Grevenbroich bei der langen VHS-Nacht

Grevenbroich Weil vor 100 Jahren bundesweit die Volkshochschulen gegründet wurden, wird auch bei der VHS Grevenbroich gefeiert.

An der Bergheimer Straße 44 wird Freitag, 20. September, ab 20 Uhr unter dem Motto „Wissen teilen“ gefeiert. Die Adresse eignet sich gut, denn dort finden viele Kurse und Veranstaltungen statt. Moderiert wird der Abend von Michael Höing, einem Grevenbroicher, der seine Laufbahn einst in der Jugendkunstschule bei der VHS begonnen hatte. Stefan Pelzer-Florack und seine Formation „Link in the Chain“ spielen ab 21 Uhr. Vor allem geht es ums Hinschauen und ins Gespräch zu kommen. „Und „natürlich wollen wir auch Reklame in eigener Sache machen“, sagt Wolff. Das Bildungsangebot hat sich im Verlauf der Dekaden – Grevenbroichs Hochschule fürs Volk gibt es seit 66 Jahren – verändert, die Schule ist gleichbleibend so etwas wie eine Institution. „Es ist ein Ort der Begegnung“, weiß der VHS-Chef auch im Zeitalter der Digitalisierung plus erweiterter Lernwelten. „Ungebrochen relevant“ ist sie für Leute, die auf dem zweiten Bildungsweg Schulabschlüsse ablegen wollen, eine wichtige Anlaufstelle. Auch Integration und Sprachvermittlung sind ganz wichtige Punkte, wie Wolff ausführt. Und selbst beim Englischkursus ist er sich sicher, die VHS sei „mehr als bloßer Lernort, da bilden sich oft richtige Gemeinschaften, die über Jahre einen Kursus nach dem anderen zusammen besuchen.“