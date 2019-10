VHS-Pädagogin in Grevenbroich : Monika Born-Möbius geht in Pension

Grevenbroich Als sie im Sommer 1979 ihren Dienst bei der VHS antrat, waren Gesundheitsthemen eine Randerscheinung. 40 Jahre und 80 Programme später, übergibt die studierte Sozial-Pädagogin dieses Ressort als eines der Standbeine der VHS.

Als sie im Sommer 1979 ihren Dienst antrat, hatte Monika Born-Möbius, 1954 geboren, gerade ihr Studium an der pädagogischen Hochschule Aachen abgeschlossen. Weil ihr die Hauptfächer Soziologie und Psychologie allein zu theoretisch waren, nahm sie aus dem Fach Bio noch die Gesundheitsbildung dazu. Eine blitzgescheite Entscheidung, denn als „Mrs. VHS“ baute sie hier in Grevenbroich das entsprechende Gesundheitsressort auf. „Damals waren das noch einige wenige Nachmittage“, erinnert sie sich. Jetzt, 40 Jahre und 80 Programme später, gehört das Ressort zu den Säulen des VHS-Angebots.

Auch Dank der umtriebigen Sozialpädagogen mit dem großen Herzen und humanistischen Hintergrund, nahm der Bereich – übrigens wie die Seniorenbetreuung auch – Formen an. „Was ich mache, mache ich für die Teilnehmer“, sagt sie. Und auch, wenn „es nicht immer leicht bei der VHS war, würde ich mich immer wieder für den gleichen Weg entscheiden“. Als ihr zuletzt 2011 den Integrationsbereich übertragen wurde, war das „vielseitig, sehr fordernd“ und zeilweise eine Belastungsprobe bis an die Schmerzgrenze. „Damals kam ich an meine Grenzen. Wäre ich nicht so routiniert gewesen, hätte ich das nicht geschafft.“