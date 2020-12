Grevenbroich und Rhein-Kreis Neuss : Volkshochschule hilft Flüchtlingen beim Einstieg in das Berufsleben

In der ehemaligen Realschule an der Bergheimer Straße wird wieder unterrichtet. Flüchtlinge absolvieren dort den Hauptschulabschluss. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Deutsch haben sie als Sprache gelernt. Doch bevor Flüchtlinge eine Ausbildung beginnen können, ist noch eine Menge mehr zu büffeln - von Fachvokabular bis hin zu Rechtskenntnissen.

Konzentriert kaut Parsa Ahmadi an seinem Kugelschreiber. Dann notiert er sich etwas in sein Schulheft. Ahmadi ist zwar bereits erwachsen, drückt aber gemeinsam mit neun weiteren Geflüchteten seit etwa einem Monat die Schulbank in der Volkshochschule, um den Hauptschulabschluss zu absolvieren. „Für die VHS ist dieser Kurs, der Qualifikation und Bildung bietet, eine wertvolle Ergänzung“, sagt Thomas Wolff, Fachbereichsleiter für Bildung und Kultur.

Das zu 80 Prozent geförderte Projekt wird im Rahmen der NRW-Initiative „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ von Stadt und Kreis gemeinsam realisiert. Die VHS Grevenbroich nimmt kreisweit als einzige Volkshochschule daran teil. Ziel ist es, den Einstieg in Ausbildung und Beschäftigung der 16- bis 27-jährigen Teilnehmer zu verbessern. Fünf Lehrkräfte unterrichten sie von montags bis freitags in der Zeit zwischen 15.30 und 20.30 Uhr. Auf dem Lehrplan stehen Fächer wie Deutsch, Mathematik, Biologie oder Gesellschaftslehre.

Letzteres dient nicht vorwiegend dazu, die Geschichte zu vermitteln, wie der Erste Beigeordnete Michael Heesch betont. „Vielmehr sollen den jungen Lernenden der Aufbau des Staates und die geltenden Gesetze nahe gebracht werden.“ Eine wichtige Komponente sei dabei die Sprache: „Jedes Fach hat seine speziellen Begriffe, die die Teilnehmer oft nicht kennen, auch wenn sie bereits gut Deutsch sprechen. Die müssen sie neben dem Inhaltlichen ebenfalls lernen“, sagt Elena Wojzechowski, pädagogische Mitarbeiterin der VHS für Schulabschlüsse.

Kreisdirektor Dirk Brügge lobt die Teilnehmer, die allesamt aus verschiedenen Ländern stammen: „Es ist super, dass sie das machen. Wir haben dieses Programm mit der Unterstützung des Landes bewusst aufgelegt, um jungen Geflüchteten eine Chance zu geben, anzukommen und bei uns heimisch zu werden. Und es ist natürlich nicht ganz uneigennützig, denn trotz der Corona-Pandemie erkennen wir den Mangel an Fachkräften, der auf uns zukommen wird.“