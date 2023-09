Straße soll umbenannt werden Soll Sauerbruchstraße umbenannt werden?

Er gilt als einer der bedeutendsten Chriurgen der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, er wirkte viele Jahre an der Charité in Berlin. Sauerbruch war Pionier in der Medizin, hat mit einer Entwicklung erstmals Eingriffe am offenen Brustkorb ermöglicht und eine aktiv bewegliche Unterarmprothese konzipiert. Trotz aller Verdienste ist er umstritten – wegen seines Verhaltens in der Zeit des Nationalsozialismus. Aus diesem Grund wird der 1951 Verstorbene am 14. September Thema im Planungsausschuss sein: Die Verwaltung empfiehlt nach einem Hinweis eines Neuenhauseners, die zum Welchenberg führende Sauerbruchstraße umzubenennen, das Namensschild auszutauschen.