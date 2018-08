Grevenbroich: Vertreter von Vereinen arbeiten mit an einem Leitbild für die Stadt

Grevenbroich Vereinsvertreter und Bürger planen am 28. und 29. September die Zukunft.

4000 Grevenbroicher Bürger haben sich an der Befragung zu einem Leitbild für die Stadt beteiligt. Nun geht die Vorbereitung des Leitbildes in die nächste Runde. Zu einer „Zukunftskonferenz „Grevenbroich 2030“ hat die Stadtverwaltung für den 28. und 29. September eingeladen und dazu 270 Vertreter von Vereinen und Institutionen angeschrieben. 40 haben sich laut Andreas Sterken vom Projektteam für die ohnehin nur 80 im Bernardussaal zur Verfügung stehenden Plätze bis zum Meldeschluss am 31. Juli registrieren lassen. Darüber hinaus werden jetzt zehn freie Plätze an Bürger verlost, die sich ab sofort per E-Mail an: zukunftskonferenz@grevenbroich.de melden.