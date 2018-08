Grevenbroich: Versuchter Einbruch in Apotheke

Grevenbroich Die Polizei hat in der Nacht zu Mittwoch einen 28 Jahre alten Mann festgenommen. Er soll zuvor einen Einbruchsversuch unternommen haben. Dass er schnell dingfest gemacht werden konnte, ist einem Grevenbroicher zu verdanken, der mit seinem Fahrrad die Verfolgung aufgenommen hatte.

Am späten Dienstagabend, gegen 23.50 Uhr, erhielt die Polizei den Hinweis auf einen versuchten Einbruch in eine Apotheke am Ostwall. Ein bis dato unbekannter Mann hatte offensichtlich versucht, die Eingangstür mit einem Gully-Deckel einzuschlagen. Durch Geräusche auf den Vorfall aufmerksam geworden, informierte eine Anwohnerin die Beamten.