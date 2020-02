Polizei ermittelt in Frimmersdorf : Versuchte Brandstiftung in Feuer- und Rettungswache

Frimmersdorf In der Feuer- und Rettungswache in Frimmersdorf ist es am Wochenende zu einer versuchten Brandstiftung gekommen. Die Polizei ermittelt.

Am Sonntagmittag gegen 14 Uhr stellten Mitarbeiter der Feuerwehr Grevenbroich einen Brandgeruch in den Räumen der Rettungs- und Feuerwache an der Frankenstraße fest. Im Gebäudetrakt, den der Rettungsdienst nutzt, werden seit einigen Monaten umfangreiche Sanierungsarbeiten durchgeführt, so dass dort momentan kein Arbeitsbetrieb stattfindet.

Die Feuerwehr stellte fest, dass offenbar in einem Raum des Rettungsdienstes ein sehr begrenzter Brand ausgebrochen war, der keinerlei Schäden an Mobiliar oder Gebäude verursacht hatte. Offenbar ist der Brand von selbst erloschen. Die Kriminalpolizei hat noch am Sonntag die Ermittlungen aufgenommen.

Ein technischer Defekt als Brandursache ist nach ersten Erkenntnissen auszuschließen, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Vielmehr gehen die Ermittler bisher von einer versuchten Brandstiftung aus.

Wie der oder die Täter in die Räumlichkeiten gelangten, ist noch unbekannt. Aufbruchspuren konnten laut Polizei nicht festgestellt werden. Inwiefern aufgrund der Sanierungsarbeiten möglicherweise Fenster offen gestanden haben, ist ebenfalls Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Weiterhin wird die Kriminalpolizei der Frage nachgehen, zu welchem Zeitpunkt der Brand ausgebrochen ist.

Aus - wie es heißt - ermittlungstaktischen Gründen will die Polizei jedoch zum jetzigen Zeitpunkt keine detaillierten Angaben dazu machen, wie der Brand entstanden ist. Mögliche Zeugen, die am Wochenende verdächtige Beobachtungen an der Frankenstraße gemacht haben, werden um einen Anruf (02131 3000) beim zentralen Kommissariat 11 in Neuss gebeten.

(wilp)