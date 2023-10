THW-Ortsverband in Grevenbroich Verstärkung für die Helfer des Technischen Hilfswerks

Die Kameradschaft und die Technik begeistern Nils Groß. Eine befreundete Familie weckte bei ihm schon als Kind das Interesse am THW. „Eine meiner ersten Amtshandlungen mit zehn war, mich bei der THW-Jugend anzumelden“, schildert der 17-Jährige, der in Neukirchen lebt und bei der Firma „Kreativo Works“ in Rommerskirchen eine Ausbildung zum Anlagenmechaniker absolviert. Nils Groß ist nun in der Bergungsgruppe aktiv. Deren Gerätekraftwagen ist mit etlichem Equipment für Hilfeleistungen bestückt – von Motorsägen über Schere und Spreizer bis zu Hebekissen.