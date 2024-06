Enthüllung an der „Erftruhe“ Verschollenes Kunstwerk ist zurück in Wevelinghoven

Info

Künstler Karl Wilhelm („Will“) Brüll wurde 1922 in Viersen geboren. Nach dem Zweiten Weltkrieg begann er mit seinem Freund Joseph Beuys ein Studium an der staatlichen Kunstakademie in Düsseldorf. Sein Atelier fand er 1955 in der „Turmwindmühle“ in Meerbusch-Osterath. In seinem Heimatort verstarb er 2019 kurz vor seinem 97. Geburtstag.

Kunst Bevorzugter Werkstoff des Künstlers war Stahl. Er schuf großformatige Kunstwerke, die durch ihre geschwungenen Flächen Bewegung und Lebendigkeit symbolisieren. Seine Großplastiken stehen heimatnah am Niederrhein, aber auch in vielen deutschen Städten sowie in Frankreich, Spanien, Kanada und den USA.