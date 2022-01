Künstlerin in Grevenbroich erklärt : So lassen sich alte Automaten in Schmuckstücke verwandeln

So lassen sich alte Automaten in Schmuckstücke verwandeln

Dieser Automat hängt an der Bedburdycker Straße in Hemmerden. Martina Justus regt an, solche Automaten umzuwandeln – für Kunst. Foto: Kandzorra, Christian

Grevenbroich Vergessene Automaten hängen unter anderem im Stadtteil Hemmerden. Eine Künstlerin macht nun auf das Projekt Kunst-Automaten aufmerksam. Sie erklärt sich sogar bereit, die alten Geräte in Grevenbroich abzuholen.

An mehreren Stellen im Stadtgebiet verrotten Süßwaren-Automaten, um die sich seit Jahren niemand mehr kümmert. Gerade in Hemmerden stören sich Anwohner daran, dass die stählernen Kästen, die früher von einer inzwischen nicht mehr existenten Handelsgesellschaft bestückt wurden, sich selbst überlassen werden. Nach einem Bericht unserer Zeitung ist die Künstlerin Martina Justus aus Düsseldorf auf die beige-braunen Automaten aufmerksam geworden. Ihre Idee: Die Automaten könnten abgebaut, zu Kunst-Automaten umgewandelt und an selber oder an anderer Stelle wieder aufgebaut werden. „Ich habe selbst einen Kunst-Automaten vor der Haustür stehen“, sagt Justus, die im Düsseldorfer Stadtteil Bilk zu Hause ist.