Wevelinghovener Neubaugebiet An Mevissen : Vermarktung für zwei Etappen soll starten

Wevelinghoven Die Stadtverwaltung überlegt, wie in Corona-Zeit eine Bürgerversammlung zum Neubaugebiet möglich ist, denkbar ist etwa eine Online-Lösung.

Im Wevelinghovener Neubaugebiet An Mevissen sind die ersten Wohnhäuser fertiggestellt, einige Bewohner sind bereits eingezogen. Rund 16 weitere der insgesamt 42 Einfamilienhäuser und Doppelhaushälften im ersten Abschnitt sind im Bau. In den kommenden Jahren sollen am Rand von Wevelinghoven noch weitere rund 260 Wohneinheiten entstehen. 2021 sollen für die Bebauungspläne „Hilmar-Krüll-Straße“ mit 61 Häusern und Doppelhaushälften sowie „Heyerweg“ mit 197 Wohneinheiten, darunter 58 Geschosswohnungen, Weichen gestellt werden.

Laut dem Verkehrsgutachten ist das Straßennetz in Wevelinghoven ausreichend leistungsfähig, um den durch 300 Wohneinheiten entstehenden Verkehr aufzunehmen. Allerdings machen die Verkehrsgutachter einige Verbesserungsvorschläge: So solle an der Einmündung nahe des Kreisels am Baumarkt in die Kreisstraße 10. Dort schlagen die Gutachter eine Ampel vor.