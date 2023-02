Gewalt in Grevenbroich Verletzte bei Raubüberfällen durch Jugendgruppen

Zum ersten Überfall kam es am Samstag, 18. Februar, gegen 20.10 Uhr, im Eingangsbereich des Stadtparks. Vier junge Männer und eine Frau im Alter von 17 bis 21 Jahren liefen dort an einer Gruppe von etwa fünf bis sieben jungen Männern vorbei. Es soll aus dieser Gruppe heraus zunächst zu verbalen Angriffen, dann zu einem tätlichen Angriff auf einen 21-Jährigen sowie einen 20-Jährigen gekommen sein. Dabei wurde von dem 21-Jährigen die Herausgabe des Portemonnaies gefordert. Die Angegriffenen versuchten zu fliehen; dabei wurde ein 19-Jähriger eingeholt und zu Boden gestoßen, woraufhin Tritte und Schläge gefolgt sein sollen. Nachdem die Tatverdächtigen die Bauchtasche des Opfers an sich genommen hatten, ließen sie von ihm ab und entfernten sich. Der 20-Jährige und der 19-Jährige wurden bei den Angriff leicht verletzt.