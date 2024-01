Fußgängerzone in Grevenbroich Verkleidung der „Zille“-Lücke im Sturm gerissen

Eigentümerin des Grundstücks ist die Stadtentwicklungsgesellschaft, die seit einigen Jahren in Grevenbroich strategisch Immobilien erwirbt, um die städtebauliche Entwicklung insbesondere in der Stadtmitte voranzutreiben. Mit der einen Lücke am Steinweg wird die Gesellschaft dort allerdings nicht weit kommen. Dem Vernehmen nach ist sie zu klein, um dort adäquat bauen zu können. Unklar ist, ob sich in naher Zukunft Möglichkeiten zur Erweiterung der Fläche ergeben.