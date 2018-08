Grevenbroich: Verkehrsproblem in Barrenstein

Grevenbroicher Bürgermeister schreibt Landrat an : Krützen sucht Lösungen für Verkehrsproblem in Barrenstein

Barrenstein Die Beschwerden aus Barrenstein über das Verkehrsaufkommen und die damit verbundene Lärmbelästigung auf den Kreisstraßen 10 und 31 stoßen bei Bürgermeister Klaus Krützen auf offene Ohren.

„Schon 2015 lag der sogenannte Lärmermittlungspegel auf der K 10 im Abschnitt L 361/K 31 bei 53,5 Dezibel und somit nur ganz knapp unter dem nachts zulässigen Orientierungswert von 54 Dezibel“, sagt der Verwaltungschef. Da laut jüngsten Zählungen der Verkehr auf der Kreisstraße 10 – möglicherweise, um der mautpflichtigen Bundesstraße 59 auszuweichen – zugenommen hat, hält der Bürgermeister eine Überprüfung der Lärmsituation an den Kreisstraßen in Barrenstein „für dringend geboten“.

Wie Krützen betont, hat er jetzt in der Sache den zuständigen Landrat Hans-Jürgen Petrauschke angeschrieben. In seinem Brief schlägt der Grevenbroicher Verwaltungschef vor, auf Grundlage aktualisierter Lärmmessungen gemeinsam mit dem Rhein-Kreis nach geeigneten verkehrsregelnden Maßnahmen für den Ort zu suchen.



„Die problematische Verkehrssituation in Barrenstein und Allrath ist mir ein großes Anliegen“, sagt Klaus Krützen. So habe er jüngst darauf gedrängt, bei der anstehenden Sanierung der Bahnbrücke zwischen den beiden Orten die derzeitige Durchfahrtshöhe beizubehalten und nicht aufzustocken. „Natürlich freue ich mich darüber, dass die Brücke saniert werden soll“, sagt Krützen. „Doch die Höhe von aktuell 3,70 Metern darf nicht aufgestockt werden. So könnten künftig auch große Lkw das Bauwerk passieren, was zurzeit nicht möglich ist.“

Bürger aus Barrenstein hatten sich in der Vorwoche gegenüber unserer Redaktion über den starken Lastwagenverkehr in ihrem Dorf beschwert und Lösungen gefordert. Die Belastung habe nach Meinung der Anlieger noch weiter zugenommen, nachdem die Mautstation auf der B 59 aufgestellt wurde. Nach einer Brückensanierung – so die Befürchtung – würden noch mehr Lkw-Fahrer den Weg durch den Ort suchen.

