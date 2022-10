Durchgangsstraßen in Grevenbroich : Verkehrslösung für Wevelinghoven noch immer nicht in Sicht

Wevelinghoven Warum das von der SPD beantragte Tempo 30 auf mehreren Wevelinghovener Straßen laut den Stadtbetrieben nicht zulässig ist – und warum die Fraktion nicht locker lässt.

Wie lässt sich die Verkehrssituation in der Gartenstadt verbessern? Dieses Thema ist ein Dauerbrenner. Im Beirat Bauen lag dazu ein Antrag der SPD-Fraktion vor: Die Stadtbetriebe sollten ein Limit von Tempo 30 auf Grevenbroicher Straße, Oberstraße, Hemmerdener Weg sowie auf der Poststraße samt angrenzenden Straßen prüfen. Die Sozialdemokraten haben das Neubaugebiet An Mevissen mit künftig 300 Wohneinheiten im Blick. Auch wenn das erstellte Gutachten bescheinige, dass die vorhandenen Straßen den zusätzlichen Verkehr problemlos aufnehmen könnten, „wollen wir die Verkehrsbeziehungen in Wevelinghoven und die Aufenthaltsqualität“ in diesen Bereichen verbessern, heißt es im Antrag.