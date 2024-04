Anwohner von Lärm geplagt „Verkehrskonferenz“ mit Dorfbegehung in Barrenstein

Bisher ist es allerdings nicht zu nennenswerten Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung gekommen. Der Rhein-Kreis Neuss, so die Sozialdemokraten, konnte den Überlegungen nicht zustimmen. Bolz sieht in der nun angekündigten „Verkehrskonferenz“ eine Möglichkeit, alle Beteiligten noch einmal an einen Tisch zu holen. So wird auch der Besuch des Kreis-Dezernenten Gregor Küpper und des Kreis-Tiefbauamtsleiters Arnd Ludwig angekündigt. Seitens der Grevenbroicher Stadtbetriebe wollen Vorständin Monika Stirken-Hohmann und Bettina Heyartz aus dem Bereich Verkehrslenkung zugegen sein.