Am 24. September 2023 in der Grevenbroicher Innenstadt Verkaufsoffener Sonntag mit „Erlebnismarkt“ und Jobbörse

Auf dem Synagogenplatz präsentieren die Oldtimerfreunde Grevenbroich eine Auswahl ihrer gut gepflegten Fahrzeuge, auf der Guerilla-Bühne am Markt spielen Live-Bands – und auch die katholische Kirche ist beteiligt: Um 15 Uhr werden im Rahmen der „KultUhrZeit“ barocke Werke von der Kreis-Musikschule in St. Peter und Paul interpretiert. Der Künstler Patrick Schmitz ist ebenfalls aktiv: Er wird in der City ein 3D-Kunstwerk aufs Pflaster bannen.