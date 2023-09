Polizei-Dokument von 1920 aufgetaucht Verheerender Brand in der Baumwollspinnerei

Grevenbroich · Einen Schaden von einer Million Mark richtete ein Feuer an, das vor mehr als 100 Jahren in der Innenstadt ausbrach. Die Flammen wüteten dort, wo heute der Montanushof steht: in der Baumwollspinnerei Walraf.

11.09.2023, 17:30 Uhr

Ein historischer Blick auf die Innenstadt. Wo heute der Montanushof steht (Mitte oben), befand sich früher die Baumwollspinnerei Walraf. Foto: Sammlung Jürgen Larisch

Von Wiljo Piel

Waren es Arbeiter, die verbotenerweise dem Tabakgenuss frönten? Oder war es eine Selbstentzündung, die ein verheerendes Feuer in der Innenstadt auslöste? Diese Fragen bleiben nach mehr als 100 Jahren unbeantwortet. Tatsache ist: In der Baumwollspinnerei Walraf – sie stand dort, wo heute der Montanushof zu finden ist - kam es 1920 zu zwei kurz aufeinander folgenden Großbränden, die einen Schaden von etwa einer Million Mark verursachten. Eine zur damaligen Zeit enorme Summe.