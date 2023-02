Grevenbroicher flieht in Overath vor der Polizei Wilde Verfolgungsjagd endet in Sackgasse

Grevenbroich · Ein Grevenbroicher hielt am Freitagabend die Polizei im Rheinisch-Bergischen Kreis in Atem. Der 47-Jährige hatte sich eine Verfolgungsjagd mit einer Zivilstreife geliefert. Mit an Bord: ein neun Jahres altes Kind.

27.02.2023, 15:25 Uhr

Die Polizei verfolgte am Freitagabend einen Autofahrer aus Grevenbroich. Foto: dpa/Carsten Rehder

Der Grevenbroicher geriet gegen 19.30 Uhr auf der Kölner Straße in Overath in eine Verkehrskontrolle. Polizeibeamte wollten den schwarzen VW des 47-Jährigen stoppen – doch der Fahrer ignorierte zunächst die Anhaltesignale des hinter ihm befindlichen Zivilfahrzeugs der Polizei. Weitere unterstützende Polizisten gaben aus diesem Grund mit ihrem Streifenwagen inklusive Blaulicht ebenfalls Anhaltezeichen, sodass der VW-Fahrer wenig später am Straßenrand anhielt. Als die Polizisten aus ihren Fahrzeugen stiegen, um den Fahrer zu kontrollieren, trat dieser plötzlich aufs Gaspedal und beschleunigte. Dabei touchierte er einen Polizeibeamten am Bein, sodass dieser zu Boden fiel und sich dabei leicht verletzte. Ein weiterer Polizist konnte durch einen Sprung zur Seite dem flüchtenden Pkw ausweichen. Laut Polizeibericht fuhr der schwarze Volkswagen daraufhin mit einer Geschwindigkeit von bis zu 150 km/h in Richtung Overath. Die Polizei nahm die Verfolgung auf und konnte in Höhe des Ortsteils Klef auf den flüchtigen Pkw aufschließen. Im weiteren Verlauf soll der 47-Jährige über eine rote Ampel gefahren sein, bevor er 200 Meter weiter rechts abbog – in eine Sackgasse. Nach einer Vollbremsung verließ der Grevenbroicher sein Fahrzeug und versuchte zu flüchten. Die Polizeibeamten konnten ihn jedoch ergreifen und trotz Gegenwehr fixieren. Im Fluchtfahrzeug befanden sich zudem zwei weitere erwachsene Insassen (36 und 32 Jahre alt) sowie ein neunjähriges Kind. Wie ein Sprecher der Polizei am Montag berichtete, stand der Fahrer augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Gegenüber den Beamten soll er den Konsum von Kokain, Cannabis, Methadon und Heroin eingeräumt haben. Bei der körperlichen Durchsuchung des Grevenbroichers seien Betäubungsmittel gefunden worden. Eine Abfrage über die polizeilichen Auskunftssysteme habe ergeben, dass der 47-Jährige zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sei. Dem Beschuldigten wurde auf der Polizeiwache in Bergisch Gladbach eine Blutprobe entnommen. Das Fahrzeug sowie das Smartphone des Grevenbroichers wurden als Beweismittel sichergestellt. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen kam der Mann vorläufig wieder auf freien Fuß. Auf ihn kommen nun mehrere Anzeigen zu, sagte ein Polizeisprecher am Montag.

(NGZ)