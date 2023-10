Forderung der FDP Grevenbroich Vereine sollen in Pläne für Feuerwehrhaus Gindorf einbezogen werden

Die FDP schaltet sich in die Debatte um das Feuerwehr-Gerätehaus am Langer Weg in Gindorf ein. Die Fraktion hat einen Antrag an den Stadtrat gestellt, in dem sie fordert, örtliche Vereine in die Planungen zur (Nach-)Nutzung des Feuerwehrhauses mit einzubeziehen. Der Grund: Ein Teil des Objekts wird von Vereinen genutzt, unter anderem die darin befindliche Schießsportanlage. Wie FDP-Fraktionschef Markus Schumacher ausführt, herrscht in Gindorf Verunsicherung über die weitere Nutzung des Gerätehauses am Ortsrand.