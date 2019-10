Maroder Bahnhof in Gustorf : Jetzt machen zwei Vereine Druck

Maroder Bahnhof in Gustorf

Schön sieht anders aus: Am Gustorfer Bahnhof werden 2021 viele Besucher des Bundesköniginnentags ein- und aussteigen. Bis dahin sollte er auf Vordermann gebracht werden. Archivfoto: Staniek. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Politik und Verwaltung sind bislang gescheitert. Nun setzen sich zwei Vereine für die Sanierung des maroden Gustorfer Bahnhofs ein – und für eine Fertigstellung bis zum Bundesköniginnentag, der im Mai 2021 in Gindorf gefeiert wird.

Der kleine Ort Gindorf steht vor einem großen Ereignis: Im Mai 2021 wird die St. Sebastianus-Bruderschaft den Bundesköniginnentag ausrichten, mehrere Tausend Schützen werden dazu erwartet. Viele werden voraussichtlich mit dem Zug anreisen – was durchaus Sinn macht, denn der Bahnhof liegt in unmittelbarer Nähe des Veranstaltungsorts. Ein Aushängeschild ist er jedoch nicht, weder für das Dorf noch für die Stadt. Denn der Bahnsteig befindet sich in einem äußert beklagenswerten Zustand.