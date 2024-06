„Hahneköppen“ in Grevenbroich Vereine dürfen Hähne nicht für die Kirmes töten

Die Folgen mehrerer von der Tierschutzorganisation Peta gestellter Strafanzeigen lassen die umstrittene Tradition des „Hahneköppens“ bei Brauchtumsveranstaltungen auch in Grevenbroich wackeln. Wenige Tage nachdem die Staatsanwaltschaft Düsseldorf ein Ermittlungsverfahren gegen den Präsidenten des Heimatvereins Lüttenglehn (Korschenbroich) eingestellt hatte, reagierte das NRW-Landwirtschaftsministerium mit einem Erlass: Es machte die Veterinärämter im Land darauf aufmerksam, dass das Töten von Tieren zum Brauchtumszweck nicht vom Tierschutzgesetz gedeckt ist. Die Tierschützer werten das als Erfolg für sich, sprechen in einer am Montag verschickten Pressemittelung von einem „Verbot des blutigen Rituals“.