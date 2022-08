Vereinsleben in Grevenbroich : Verein „Unser Neukirchen“ sucht neuen Vorsitzenden

Vereinsleben in Grevenbroich

Neukirchen Der Dorfverein „Unser Neukirchen“ ist ohne Vorsitzenden. Stellvertretender Vorsitzender Ulrich Quack wird den Verein nun kommissarisch weiterführen. Das ist ein Ergebnis der Jahreshauptversammlung mit Wahlen.

Bereits 2021 hatte der bisherige Vorsitzende Heinz Jürgen Année angekündigt, den Vorsitz abzugeben – „altersbedingt, ich werde in Kürze 77, das reicht“, erklärt Année auf Anfrage der Redaktion. Er trat nicht mehr zur Wahl an. Einen Nachfolger konnte der Vorstand nicht präsentieren, auch in der Versammlung fand sich niemand bereit, das Amt zu übernehmen. Da der bisherige Vorsitzende sich mit viel Zeit für die Anliegen im Ort eingesetzt habe, hätten die Vorgeschlagenen als Hauptgrund genannt, nicht ausreichend Zeit aufbringen zu können, informiert der Verein.