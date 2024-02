Unterlagen in Grevenbroich eingereicht Verein treibt Bürgerbegehren gegen große Flüchtlingsunterkünfte voran

Zu den Initiatoren beider Begehren zählen Bianca Frohnert aus Wevelinghoven und Uta Bauer-Kernchen aus Hemmerden. Wie Frohnert sagt, geht der Verein davon aus, dass bald für jedes Bürgerbegehren 3200 Unterschriften von wahlberechtigten Grevenbroichern gesammelt werden müssen – und dass es anschließend zum Bürgerentscheid kommen könnte. An diesem Entscheid müsste sich eine weitaus höhere Zahl von Grevenbroichern beteiligen, ähnlich wie bei einer Wahl. Die Entscheidung würde die gleiche Wirkung wie ein Ratsbeschluss haben. Bei einem Austausch diesen Sonntag, 16 Uhr, in der Halle der Familie Drees an der Untermühle in Wevelinghoven will der Verein „Grevenbroicher gegen Ghettos“ über sein weiteres Vorgehen informieren.