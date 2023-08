Kriegsrelikt in Grevenbroich Verein führt bei Tour im September erstmals durch Luftschutzbunker in Orken

Der Verein „Luftschutzanlagen Rhein-Kreis Neuss“ möchte zum „Tag des offenen Denkmals“ am Sonntag, 10. September, zum ersten Mal öffentlich Zutritt zu einem Schutzbau an der Rosenstraße in Orken gewähren. Geplant ist eine „Taschenlampen-Begehung“ durch die Luftschutzanlage des Typs „Moerser Topf“. In den letzten Jahren des Zweiten Weltkriegs haben Anwohner darin bei Fliegeralarm Schutz gesucht. Nun haben Mitglieder des Vereins das Kriegsrelikt zugänglich gemacht und tonnenweise Schutt daraus entfernt.