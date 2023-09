Verein alte Feuerwache Verein Alte Feuerwache sieht sich als Spielball

Im Jugendhilfeausschuss am 12. September sollen die Politiker entscheiden, ob die Kooperation zwischen der Stadt und dem gemeinnützigen Verein Alte Feuerwache beendet oder fortgesetzt wird. Streit gibt es – nicht nur – ums Geld. Wie groß die Differenzen sind, macht der Verein jetzt deutlich: „Der Verein Alte Feuerwache Grevenbroich wird zum Spielball der Verwaltung“, heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten Stellungnahme.