Politik in Grevenbroich für Vertragsverlängerung Verein Alte Feuerwache bis Ende 2024 gerettet

Grevenbroich · Die Sitzung des Jugendhilfeausschusses war so gut besucht wie selten: Es ging um die Zukunft des gemeinnützigen Vereins, der in der Jugend- und Familienarbeit aktiv ist. In einer zweistündigen Debatte setzte sich die CDU mit einem Beschlussvorschlag durch. Zur Freude des Feuerwachen-Teams.

17.10.2023, 14:18 Uhr

Die Alte Feuerwache in Grevenbroich. Hier hat der gemeinnützige Verein seinen Sitz. Foto: Kandzorra, Christian

Von Christian Kandzorra

