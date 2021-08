Schütze, Sportler, Astro-Freund : Verdienstmedaille für Dieter von Montfort

Dieter von Montfort wurde mit der Verdienstmedaille ausgezeichnet. Landrat Hans-J. Petrauschke und Bürgermeister Klaus Krützen gratulieren. Foto: Rhein-Kreis Neuss/RKN

Neukirchen Jahrzehntelanges Engagement in Kirche und Gesellschaft hat besondere Würdigung erfahren. Der Bundespräsident hat Dieter von Montfort die Bundesverdienstmedaille verliehen. Landrat Hans-Jürgen Petrauschke überreichte die Auszeichnung jetzt in Neukirchen. „Eine solche Ehrung setzt ein Zeichen – ein Zeichen dafür, wen unsere Gesellschaft schätzt und was ihr wichtig ist. Und dabei steht das Engagement der Bürgerinnen und Bürger ganz weit oben“, so Petrauschke im Beisein von Bürgermeister Klaus Krützen.

Dieter von Montfort erblickte 1947 in Neuss-Holzheim das Licht der Welt, ist verheiratet und Vater einer Tochter. Mit gerade einmal 15 Jahren wurde er Mitglied im Bürgerschützenverein Neukirchen und dort von seinen Kameraden zum Zugführer gewählt. 1972 trat er das Amt des Jugendvertreters im Vorstand an, arbeitete später insgesamt 25 Jahre als Protokollführer und fungierte 20 Jahre als Vize-Präsident.

Schon 1966 hat sich von Montfort in der Sportgemeinschaft Neukirchen/Hülchrath als Jugendfußballtrainer engagiert und wurde gleichzeitig als Schiedsrichter bis in die Landesliga hinein eingesetzt. Im Lauf der Zeit kamen weitere Aufgaben hinzu: Im Vorstand war er als Schriftführer und anschließend als Hauptgeschäftsführer aktiv.

Diese Aufgaben hat er zunächst 14 Jahre ausgefüllt, bevor er nach einer kurzen Pause noch einmal – insgesamt 22 Jahre und bis 2014 – als Hauptjugendleiter und danach als Sozialwart viel von seiner Freizeit in den Dienst für die Jugend und die Gemeinschaft investierte. Spuren hinterlassen hat von Montfort mit seinem Engagement auch in der katholischen Gemeinde St. Jakobus in Neukirchen, wo er 1967 als Pfarrjugendleiter begann, Obermessdiener war, die Bergheim-Wallfahrt als Vorbeter anführte und insgesamt 36 Jahre als Mitglied im Kirchenvorstand die Weichen für die Zukunft stellte. Ob Kollekte einsammeln, Faltblätter verteilen oder die Kassendienste bei den Pfarrfesten besetzen – Dieter von Montfort packte überall mit an. 27 Jahre übernahm er zudem die Rolle des Sankt Martin.

1981 gründete von Montfort den Ortsverband der Deutschen Kriegsgräberfürsorge, deren Geschäftsführer er bis heute ist. Jedes Jahr seit der Gründung wird von ihm die erfolgreiche Straßensammlung organisiert. Darüber hinaus war er 13 Jahre geschätzter Präsident mit eigenen Beiträgen in den Neukirchener Karnevalssitzungen. Für vier Jahre, von 1993 bis 1997, fungierte er als Schriftführer des CDU-Ortsverbands Neukirchen, und ebenfalls vier Jahre engagierte er sich als Schöffe beim Landgericht.

Seit Kindheitstagen geht Dieter von Montfort mit Herzblut seinem liebsten Hobby, der Astronomie, nach. 1993 gründete er den Club der Astro-Freunde Neuss-Grevenbroich. So lädt von Montfort auch oft zu Vorträgen ein und weiß seine Zuhörer mit profundem Wissen über den Weltraum zu fesseln. Bis 2017 leitete er eine Astronomie-AG an der St.-Hubertus-Grundschule in Reuschenberg, in der er als studierter Pädagoge bis zu seinem Ruhestand 2012 als Rektor gearbeitet hat.

