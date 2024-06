Berichte über Vorfall in Kapellen Verdächtiges Ansprechen von Kindern beschäftigt die Polizei

Ein Posting mit dem Titel „Achtung! Kinder in Gefahr?“ hat in den vergangenen Tagen für Aufsehen bei einigen Facebook-Nutzern in Grevenbroich gesorgt. Beschrieben wird darin von einem Nutzer ein Vorfall, der sich am Dienstag unweit der Shell-Tankstelle in Kapellen ereignet haben soll. Demnach wurde dort ein Schulmädchen aus einem dunklen Kastenwagen heraus angesprochen. Die Insassen – den Schilderungen zufolge ein Mann und eine Frau – sollen das Mädchen gefragt haben, ob es einsteigen wolle. Dazu ist es aber nicht gekommen. Der neuerliche Fall des verdächtigen Ansprechens von Kindern wurde der Polizei gemeldet, die nun in der Sache ermittelt.