Mutmaßliche Brandstiftung in Grevenbroich : Verdächtiger noch immer in U-Haft

(Symbolbild) Foto: dpa/Fabian Strauch

Gustorf Die mutmaßliche Brandstiftung am Samstag in einem ehemaligen Stellwerksgebäude der Bahn nahe der Erlenstraße in Gustorf hat Fragen aufgeworfen – insbesondere in Hinblick auf eine Serie von Brandstiftungen, die den Ort Mitte April in Atem gehalten hatte.

