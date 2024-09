Vorfall auf B59 bei Jüchen Verdächtiger nach tödlichem Messerangriff auf 20-Jährigen in U-Haft

Die Trauer um den 20 Jahre alten Yusuf, der durch Messerstiche getötet wurde, ist groß. Auf der Facebook-Seite der Moschee am Hammerwerk waren am Mittwochabend insgesamt 520 Beileidsbekundungen eingegangen. In den Kommentaren wird vor allem den Eltern, den Geschwistern und der Familie des getöteten jungen Mannes viel Kraft in schweren Stunden gewünscht. Der 20-Jährige, der als Dachdecker arbeitete, hatte erst vor wenigen Monaten geheiratet. Im November sollte die Hochzeit mit Familie und Freunden groß gefeiert werden. Am Mittwoch stand der Termin für die Beerdigung noch nicht fest.