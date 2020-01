Stadtpark in Grevenbroich : Verärgerung wegen Sperrung der neuen Erftbrücken

Stadtpark in Grevenbroich

Die neue Doppelbrücke an der Erft ist weiter gesperrt. Foto: Carsten Sommerfeld

Grevenbroich Zwei neue Erftbrücken hat die Stadt im Dezember zwischen Apfelwiese und Feilenhauerstraße errichten lassen, doch Passanten wunderten und ärgerten sich, dass der Zugang zu den Brücken danach versperrt blieb – und jetzt wieder ist.

„Die Brücken sind seit zwei Wochen offensichtlich fertig, doch die Gitter standen immer noch“, sagt Günther Köster aus Grevenbroich. Bürger hätten wohl selbst den Zugang geöffnet. Und Hans Hammelstein aus Elsen erklärt: Die Brücken sind fertig und begehbar. Leider hat die Stadt vergessen, die Absperrgitter zu beseitigen. Das haben Spaziergänger gemacht.“ Dies gelte auch für das dritte neue Bauwerk am Schneckenhaus. Am Freitag war Köster überrascht, dass der Weg vom Stadtpark zur Feilenhauerstraße erneut gesperrt war. Was ihn ärgert: Es gebe keine Information der Stadt, warum und wie lange die Brücken noch gesperrt seien. „Es ist doch einfach, ein Schild aufzuhängen. Doch es gibt keinerlei Information – typisch Stadt, Null Kommunikation“, sagt er.