Wechsel in den Ruhestand Varius-Werkstätten verabschieden ihren langjährigen Chef Wilfried Moll

Fröhlich, emotional und musikalisch ist Geschäftsführer Wilfried Moll von den Varius-Werkstätten jetzt in einen neuen Lebensabschnitt verabschiedet worden. Nach 38 Jahren Tätigkeit für die Werkstätten der Lebenshilfe Rhein-Kreis Neuss, damals noch WfB Hemmerden, übergibt Moll die alleinige Geschäftsführung nun an Alexander Jürgens. Rund 60 Gäste, darunter Landrat Hans-Jürgen Petrauschke, nahmen an der Abschiedsfeier in der neuen Betriebsstätte an der Neusser Straße in Jüchen teil.