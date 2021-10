Nachfolge von Wilfried Moll geregelt : Varius-Werkstätten unter doppelter Geschäftsführung

Hemmerden Wilfried Moll, seit 26 Jahren Geschäftsführer der Varius-Werkstätten, wird sich in zwei Jahren aus seinem Berufsleben verabschieden. Schon jetzt ist für seine Nachfolge gesorgt.

„Ich habe Varius in den vergangenen Jahren sehr gut kennengelernt und eng mit Wilfried Moll und dem Team der Geschäftsleitung zusammengearbeitet“, sagt Jürgens. Viele neue Themen und Projekte seien angestoßen worden – „das werde ich gerne in meiner neuen Rolle fortführen, ohne den Werkstätten den guten ,Spirit’ zu nehmen“, betont er. Die Entscheidung für eine gemeinsame Unternehmensführung sei ganz bewusst getroffen worden, sagt Wilfried Moll – denn: „Die vielfältigen Aufgaben eines Geschäftsführers sind nicht in einer kurzen Zeit zu übernehmen. Wir möchten das Unternehmen mit einer gewissen Kontinuität weiterführen“, meint der Geschäftsführer.