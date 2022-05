Neuer Auftrag für Menschen mit Behinderung : Varius-Werkstätten bauen Wellness-Hotels für Bienen

Betreuer Armin Multhaup (2.v.l.) erklärt in der Schreinerei er Varius-Werkstätten die Bauart der neuen Insektenhotels. Foto: Varius

Hemmerden In der Varius-Schreinerei bauen behinderte Menschen jetzt auch Insektenhotels. Dabei wird besonders darauf geachtet, dass sich Wildbienen und Wespen in den Behausungen möglichst wohlfühlen. Das neue Produkt wird nun an mehreren Stellen Deutschlands aufgestellt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Schreinerei der Varius-Werkstätten hat ein neues, insektenfreundliches Produkt in ihr Portfolio aufgenommen. Sie baut Bienenhotels in unterschiedlichen Größen. Die Idee ist mit der Nachhaltigkeitsabteilung der Korschenbroicher „Paragon Customer Communications“ entstanden, die jetzt mehrere „Hotels“ gekauft haben und sie in ganz Deutschland aufstellen werden. Eines wird künftig sogar tschechische Insekten behausen.

„Unser Wunsch war es, ein nachhaltiges Produkt zu entwickeln, das sowohl ökologisch als auch sozial sinnvoll ist“, sagt Silvia Hees, Umweltkoordinatorin bei Paragon. „Wir haben nach Schreinereien im Umkreis recherchiert und sind auf Varius gestoßen. Eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung war natürlich genau das, was zu unseren Vorstellungen passt.“

Gemeinsam wurden Größe und Design des Produkts geplant. Entstanden ist ein etwa einen Meter hohes Holzhäuschen mit Spitzdach und elf „Räumen“, die mit durchbohrten Holzblöcken oder Schilfröhrchen ausgestattet sind. Ein vorgesetztes Gestell aus Kaninchendraht verhindert, dass das Insektenhotel zum Vogelrestaurant wird.

Andreas Knickenberg, Leiter der Betriebsstätte im Varius-Haupthaus, war sofort begeistert von der Idee. „Wir sind immer auf der Suche nach neuen Produkten, die unsere Mitarbeiter mit Unterstützung unserer Schreiner anfertigen können – die Bienenhotels eignen sich dafür super“, sagt er. Die Paragon wird an jedem ihrer Standorte in Deutschland eines der Hotels aufstellen, neben Korschenbroich können sich bald Insekten in Magdeburg, Schwandorf und am Bodensee über die neue Brutstätte freuen. Auch am Sitz in Nyrany in der Tschechischen Republik wird künftig das Produkt aus Hemmerden stehen.

Armin Multhaup, Schreiner und Betreuer bei Varius, weiß, mit wie viel Aufwand die Kästen verbunden sind. „Eigentlich sind das nicht nur Bienenhotels, im Grunde sind das schon Bienen-Wellnesshotels“, sagt er und schmunzelt. Tatsächlich wurde bei der Konzeption darauf geachtet, dass die Tierchen sich wohlfühlen können.

„Bienen brauchen Schlupflöcher, die zwischen drei und acht Millimeter im Durchmesser groß sind, daran haben uns genau gehalten“, sagt der Schreiner. Besonders wichtig: Jedes einzelne Bohrloch, in das Insekten – meist Wildbienen oder Wespen – ihre Eier ablegen, muss nach dem Bohren noch einmal geschliffen werden. Varius-Mitarbeiterin Anja Schiffer erklärt, warum dieser Schritt so wichtig ist: „Sonst können die Tiere sich die Flügel brechen, das wollen wir ja nun wirklich nicht.“

(NGZ)