Inklusion in Grevenbroich : Varius vermittelt Beschäftigte erfolgreich auf den Arbeitsmarkt

Elsen Jessica Dietzsch ist glücklich. Sie hat ihr Ziel erreicht, auf das sie lange hingearbeitet hat. Die 25-Jährige, die eine leichte geistige Einschränkung hat, ist nun fest im Seniorenzentrum „Bernardus“ in Elsen angestellt und damit auf dem Ersten Arbeitsmarkt angekommen.

Schon als Schülerin in der Mosaik-Schule in Hemmerden hat sie 2017 ein Praktikum in dem Seniorenzentrum absolviert. „Schon da war mir klar: Hier möchte ich mal arbeiten, ich habe die Arbeit mit den Menschen von Anfang an geliebt“, sagt sie heute. Erst mal ging es dann aber wieder in die Schule und anschließend in den Berufsbildungsbereich der Varius-Werkstätten, in dem sie die Heißmangel und den Bereich Hauswirtschaft kennen gelernt hat. Ihr Ziel, in das Seniorenzentrum zu wechseln, hatte sie weiterhin klar vor Augen, sodass sie schnell mit dem Fachbereich Integration der Werkstatt in Kontakt kam.