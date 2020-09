Van gestohlen : Prominente unterstützen Familie aus Grevenbroich

Grevenbroich Der Orkener Familie Moll ist ein behindertengerecht umgebauter Van gestohlen worden. Nun rufen Prominente Schauspieler, Musiker und Sportler in den Sozialen Medien zur Unterstützung auf. Die Toni-Kroos-Stiftung sammelt Spenden für den Kauf eines neuen Autos.

„Leute, es gibt Dinge, zu denen fällt mir echt nichts mehr ein.“ Was Hundeprofi Martin Rütter so aufregt, ist das Schicksal der Molls aus Orken. Der fünfköpfigen Familie wurde vor zwei Wochen ein Mercedes-Van gestohlen, der für die speziellen Bedürfnisse ihres schwerstbehinderten Sohnes Jonas (17) umgebaut worden war – und auf den die Molls lange gespart hatten. Via Instagram drückt Rütter nun nicht nur sein Unverständnis über die dreisten Diebstahl aus – er ruft seine Fan-Gemeinde auch zur Unterstützung der Familie auf. Und er ist längst nicht der einzige Promi, der zurzeit die Reichweite seines Social-Media-Auftritts nutzt, um für eine Spenden-Aktion zu werben.

Neben Martin Rütter sind etwa die Schauspielerinnen Janine Kunze und Liz Baffoe mit von der Partie, ebenso die WM-Fußballerin Josephine Hening. Die Lukas-Podolski-Stiftung macht sich genauso stark für die Familie Moll wie die die Band „Kasalla“: „Liebste Menschen. Wenn ein Auto geklaut wird, ist das immer mies. Aber Jonas und seiner Familie ist ein behindertengerechter Van, mit dem der 17-Jährige ein Stück mehr am Leben teilnehmen kann, vor der Türe gestohlen worden“, twitterte die bekannte Kölner Gruppe an ihre Fans – mit einem direkten Link zur Toni-Kroos-Stiftung.

Deren Spendenaktion „Hilfe für Jonas und seine Familie“ rückte innerhalb kürzester Zeit von 11.000 auf mehr als 18.000 Euro vor. Durch den Promi-Effekt? „Auffällig ist das schon, aber so genau lässt sich das natürlich nicht feststellen“, sagt Wingerath, der sich ehrenamtlich für mehrere Projekte einsetzt. Unter anderem ist er Vorsitzender des Vereins „Herzensangelegenheit – Menschen für Tiere und Tiere für Menschen in Not“ sowie Vorstandsmitglied der „Kölner Unternehmer für Sport und Soziales“.

Der in Grevenbroich gegründete Verein „Brauchtum hilft“ hat als erster zu Spenden aufgerufen, um die Familie Moll wieder ein Stück Normalität zurückzugeben. „Es wäre schön, wenn sich diese Aktion mit der der Toni-Kroos-Stiftung verbinden ließe“, überlegt Heike Troles. „So könnten alle Gelder auf ein gemeinsames Konto eingezahlt werden.“ Das sieht auch Lutz Wingerath so: „Diese Aktion muss gebündelt werden. Es hilft nichts, wenn in jedem Geschäft eine Spendendose aufgestellt wird, das wäre auch intransparent.“ Er will sich nun mit dem Vereinsvorstand in Verbindung setzen.