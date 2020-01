Grevenbroicher Politikerin starb mit 83 Jahren : UWG trauert um ihre Ratsfrau Anna Maria Müller

Grevenbroich Die UWG trauert um ihr langjähriges Ratsmitglied Anna Maria Müller. Die Kommunalpolitikerin aus Orken starb plötzlich und unerwartet im Alter von 83 Jahren. Am Freitag fand in ihrem Heimatort die Trauerfeier statt.

Müller gehörte seit fast 25 Jahren der Wählergemeinschaft an, mehr als zehn Jahre war sie Ratsmitglied, nahezu zwei Jahrzehnte lang als Sachkundige Bürgerin in den Ausschüssen tätig. „Annemie war mit großer Empathie und absoluter Verlässlichkeit für ,ihre’ UWG tätig“, sagt Fraktionschef Carl Windler. „Sie nahm fünf Tage vor ihrem plötzlichen Tod noch einen politischen Termin wahr.“

Anna Maria Müller setzte zuletzt ihre Schwerpunkte in der Finanzpolitik sowie im Bau- und Planungsbereich. Auch die Zukunft des Grevenbroicher Krankenhauses lag ihr am Herzen. „Sie war Neuerungen mit Offenheit zugewandt und trotz ihres Alters von 83 Jahren in ihrer Denkweise sehr innovativ und pragmatisch“, sagt Windler. „Ihr Alter passte nicht zu ihrer körperlichen und geistigen Fitness.“